Снегопад в Беларуси: Мозырь – без света и воды, в Хойникском районе – обрушение кровель

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия снегопада. К шести утра без света оставались более 100 населенных пунктов. Не работали 206 транформаторных подстанций. Обрыв проводов произошел из-за налипания снега и падения деревьев на линии электропередачи.

За минувшие сутки в Беларуси были обесточены свыше 600 населенных пунктов. Наиболее пострадали Гомельская и Могилевская области, где выпала практически декадная норма осадков. Хуже всего ситуация оказалась в Мозыре, где вчера отсутствовало не только электричество, но и водоснабжение.

Аварии устраняли десятки бригад энергетиков. Им помогали работники лесничеств и спасатели. К концу дня с ситуацией справились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в Хойникском районе под тяжестью снега обрушилась кровля пяти сельхозобъектов. Из них четыре здания телятников. Пострадавших нет. На объектах работают спецкомиссии.

Порывы линий электропередачи в Могилевской области планируется полностью устранить до конца дня.