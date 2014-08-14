Следственный комитет получил согласие на уголовное преследование руководителя «Витебской бройлерной птицефабрике» по делу о коррупции

Новости Беларуси. Член Совета Республики Национального собрания Беларуси Анна Шарейко лишена неприкосновенности. Такое решение вынесено на пятой внеочередной сессии верхней палаты парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом Следственный Комитет получил согласие на осуществление уголовного преследования сенатора. Расследование уголовного дела о коррупции на «Витебской бройлерной птицефабрике» продолжается. Речь идет о злоупотреблении служебными полномочиями руководителя этого предприятия.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

В настоящее время следствием получены доказательства о причастности руководителя данного предприятия к совершению преступления, предусмотренного частью 3 статьи 424 УК Республики Беларусь. Это злоупотребление служебными полномочиями. Получено согласие на осуществление уголовного преследования в отношении члена Совета Республики. Следственным комитетом вынесено постановление о задержании данного должностного лица.