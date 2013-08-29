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Скандал: в одной из элитных школ Швеции новых учеников старшие товарищи «посвящали», прижигая утюгом

29 августа 2013 14:07
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Новости Швеции. Громкий скандал разгорается вокруг одной из элитных школ Швеции. Обнаружилось, что новых учеников старшие товарищи «посвящали», прижигая утюгом.

В ожоговое отделение больницы были доставлены два несовершеннолетних. Девять учеников, которых подозревают в причастности к инциденту, отчислены из школы.

К слову, у инспекции и ранее были претензии к учебному заведению из-за жестокого обращения одних учеников с другими. Директор и все руководство уволены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Скандал

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