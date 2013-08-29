Скандал: в одной из элитных школ Швеции новых учеников старшие товарищи «посвящали», прижигая утюгом

Новости Швеции. Громкий скандал разгорается вокруг одной из элитных школ Швеции. Обнаружилось, что новых учеников старшие товарищи «посвящали», прижигая утюгом.

В ожоговое отделение больницы были доставлены два несовершеннолетних. Девять учеников, которых подозревают в причастности к инциденту, отчислены из школы.

К слову, у инспекции и ранее были претензии к учебному заведению из-за жестокого обращения одних учеников с другими. Директор и все руководство уволены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.