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В Березинском районе легковушка сбила 27-летнего мужчину, он погиб на месте

12 сентября 2017 16:02
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Новости Беларуси. В Березинском районе выясняют обстоятельства гибели пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Березинском районе легковушка сбила 27-летнего мужчину, он погиб на месте-1

ДТП произошло в деревне Поплавы: водитель легкового автомобиля сбил мужчину, который двигался в попутном направлении. 27-летний житель Минска погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.

В Березинском районе выясняют обстоятельства гибели пешехода. Водитель легкового автомобиля сбил мужчину, который двигался в попутном направлении. 27-летний житель Минска погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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