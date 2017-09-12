В Березинском районе легковушка сбила 27-летнего мужчину, он погиб на месте

Новости Беларуси. В Березинском районе выясняют обстоятельства гибели пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП произошло в деревне Поплавы: водитель легкового автомобиля сбил мужчину, который двигался в попутном направлении. 27-летний житель Минска погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.



В Березинском районе выясняют обстоятельства гибели пешехода. Водитель легкового автомобиля сбил мужчину, который двигался в попутном направлении. 27-летний житель Минска погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.