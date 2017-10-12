СК: пара из Полоцка обманом завладела двумя породистыми щенками

Новости Беларуси. Семья из Полоцка мошенническим путем завладела двумя породистыми щенками – померанским шпицем и йоркширским терьером.

По информации УСК по Витебской области, к жительнице Докшицкого района, которая продавала щенков породистых собак через объявления в социальных сетях, в начале июня обратился 25-летний житель Полоцка.

Мужчина хотел приобрести щенка якобы в качестве подарка для супруги. С заводчицей полочанин договорился о том, что 450 рублей за покупку йоркширского терьера он отдаст через месяц. После того, как мужчина забрал собаку, он прекратил интернет-общение с заводчицей.