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СК ищет очевидцев аварии с маршруткой в Ошмянском районе

17 октября 2019 07:01
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Новости Беларуси. Устанавливаются очевидцы аварии с маршруткой, которая произошла 10 октября вблизи деревни Огородники Ошмянского района

Как сообщает Следственный комитет, по уголовному делу в отношении водителя проверяются различные версии случившегося, в том числе нарушение правил обгона. Проведены неотложные следственные действия, допрошены потерпевшие и свидетели.

СК ищет очевидцев аварии с маршруткой в Ошмянском районе-1

Фото: Следственный комитет

В момент ДТП в микроавтобусе находились 14 человек. Из 13 пассажиров установлены 11 человек: 10 получили травмы различной степени тяжести, ещё один – не пострадал. Следствие ищет ещё двух пассажиров, которые не обратились за медпомощью после аварии.

СК ищет очевидцев аварии с маршруткой в Ошмянском районе-4

Фото: Следственный комитет

Если вы стали очевидцем данного ДТП, сообщите об этом по телефону 8 0152 724040 в любое время суток.

На прошлой неделе в Ошмянском районе маршрутка с пассажирами врезалась во встречный автомобиль.

Микроавтобус оказался за пределами дороги и перевернулся – здесь подробности

# Авария в Гродненской области # происшествия

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