Прямой эфир

Сильные снегопады парализовали движение в Японии

14 января 2013 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Япония во власти сильного снегопада. В основном он обрушился на Токио, парализовав движение на земле и в воздухе. По данным местных СМИ, в крупнейшем аэропорту Японии отменено уже около 400 внутренних авиарейсов. Международные перелеты пока действуют, однако с большими задержками.

Из-за снегопада также нарушено железнодорожное и автотранспортное сообщение. На данный момент перекрыто движение на одной из самых оживленных в стране автострад. В районе столицы отменено движение всех пассажирских паромов и пригородных поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Над Пекином навис смог. Пожилым и детям не рекомендовано выходить из дома
14 января 2013 13:36

Над Пекином навис смог. Пожилым и детям не рекомендовано выходить из дома

В Австралии из-за лесного пожара серьезно пострадала крупнейшая обсерватория
14 января 2013 11:02

В Австралии из-за лесного пожара серьезно пострадала крупнейшая обсерватория

В Казахстане сильный ветер и холода оставили без электричества, воды и газа сотни жилых домов
14 января 2013 06:42

В Казахстане сильный ветер и холода оставили без электричества, воды и газа сотни жилых домов