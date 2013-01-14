Сильные снегопады парализовали движение в Японии

Новости Японии. Япония во власти сильного снегопада. В основном он обрушился на Токио, парализовав движение на земле и в воздухе. По данным местных СМИ, в крупнейшем аэропорту Японии отменено уже около 400 внутренних авиарейсов. Международные перелеты пока действуют, однако с большими задержками.

Из-за снегопада также нарушено железнодорожное и автотранспортное сообщение. На данный момент перекрыто движение на одной из самых оживленных в стране автострад. В районе столицы отменено движение всех пассажирских паромов и пригородных поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.