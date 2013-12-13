Теракт в Египте: после взрыва автомобиля в городе Исмаилия началась перестрелка. 1 человек погиб, более 30 ранены

Новости Египта. Очередной теракт в Египте. Рядом с тренировочным лагерем Управления безопасности при МВД в городе Исмаилия взорвался заминированный автомобиль, после чего началась интенсивная перестрелка. По предварительной информации, погиб один человек, более 30 пострадали. Среди них как стражи порядка, так и мирные жители.

Раненых доставили в больницы. У некоторых очень серьезные травмы. За их жизнь продолжают бороться врачи. Правоохранители проводят расследование случившегося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.