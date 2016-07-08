Шутка 37-летней россиянки, пассажирки авиарейса Минск – Москва, закончилась уголовным делом

Новости Беларуси. Накануне в Национальном аэропорту Минск россиянка неудачно пошутила.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

7 июля в Национальном аэропорту Минск, находясь в зоне предполетного досмотра одного из секторов, женщина заявила о наличии у нее взрывчатых веществ. А если точнее, сказала примерно следующее: «Тротил там» и указала на свою ручную кладь. В настоящее время женщина задержана, с ней работают следователи.



Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следует отметить, что мерам безопасности, применяемым у нас в стране, в частности, касающихся нормальной работы учреждений, организаций, а в данном случае – аэропорта – оправданы и призваны обеспечивать организационные устои общественного спокойствия людей, сохранение их жизни и здоровья и поддержания нормального функционирования транспорта, как в данном случае.