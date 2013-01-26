Самолёт турецкой авиакомпании загорелся прямо в небе. В него ударила молния

Новости Турции. В пятницу, 25 января, в небе горел пассажирский самолет турецкой авиакомпании. В судно ударила молния, после чего у него загорелся один из двигателей.

На борту лайнера находились 114 человек. К счастью, никто не пострадал. Пилотам удалось благополучно совершить посадку. К прибывшему лайнеру были направлены все оперативные службы аэропорта. Пожарные бригады сумели справиться с пламенем, пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

Самолёт направлялся из Стамбула в Измир. Воздушное судно отправлено на проверку.