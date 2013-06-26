Самолёт МЧС России доставил из Сирии 128 человек, в том числе 9 белорусов

Новости Сирии. 26 июня ночью из Сирии вернулись 128 человек, в том числе 9 наших соотечественников, пожелавших покинуть неспокойный регион. Самолёт МЧС России доставил их в московский аэропорт Домодедово, где пассажиров уже встречали представители посольств стран, граждане которых прибыли спецбортом.

Во время полёта с людьми работали психологи. Среди пассажиров было много женщин и детей. Всего с начала этого года самолеты МЧС из Сирии в Россию доставили 639 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.