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Самолёт МЧС России доставил из Сирии 128 человек, в том числе 9 белорусов

26 июня 2013 08:10
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Новости Сирии. 26 июня ночью из Сирии вернулись 128 человек, в том числе 9 наших соотечественников, пожелавших покинуть неспокойный регион.  Самолёт МЧС России доставил их в московский аэропорт Домодедово, где пассажиров уже встречали представители посольств стран, граждане которых прибыли спецбортом.

Во время полёта с людьми работали психологи. Среди пассажиров было много женщин и детей. Всего с начала этого года самолеты МЧС из Сирии в Россию доставили 639 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Война в Сирии

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