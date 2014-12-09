Самолёт Lufthansa вылетел из Минска во Франкфурт без людей

Новости Беларуси. Пассажиры самолета «Минск - Франкфурт-на-Майне» компании Lufthansa марки Embraer 190 вылетели из Минска в 7 часов 5 минут. Однако уже в 7 часов 51 минуту им пришлось вернуться обратно.

Из-за технических неполадок, которые были обнаружены экипажем, самолет вернулся в аэропорт, совершив экстренную посадку. Позже он был отправлен во Франкфурт для дальнейшего осмотра.

На борту самолета находились 96 пассажиров. Компания «Люфтганза», как пишут пассажиры в интернете, не смогла оперативно уладить возникшие проблемы. В частности, как минимум, до обеда «ни извинений, ни воды, ничего от немцев» они не получили.

Пользователь форумов Тут.бай:

Нам вручили билет Минск-Москва-Париж-Мехико (мы летим в Мехико), но в регистрации по данному билету нам отказали (финальный перелет осуществляла компания, не имеющая партнерского соглашения). Еще раз к стойке компании, еще раз очередь, люди явно устали... В итоге билет через два дня... Ждем такси и едем в город.



Василий Корнев, замгендиректора Национального аэропорта «Минск» по производству:

Все пассажиры были обеспечены билетами на новые рейсы сегодня, или перебронированы на следующие дни. Часть пассажиров улетели новым рейсом в 15.30 во Франкфурт, часть полетит через Варшаву. Выбирались оптимальные рейсы. Те, кто ждет вылета в другое время, направлены в гостиницы, где будут проживать за счет авиакомпании «Люфтганза».

