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Аллею семейных деревьев уничтожили в Солигорске: установлена личность злоумышленника

15 августа 2019 18:14
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Новости Беларуси. Варварский поступок. Аллея семейных деревьев уничтожена в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У водоема по улице Лесной мужчина сломал более 30 молодых саженцев кленов.

В милицию об акте вандализма сообщили местные жители. Правоохранители установили преступника по записи с камеры видеонаблюдения.

Аллею семейных деревьев уничтожили в Солигорске: установлена личность злоумышленника-1

Сергей Соловей, заместитель начальника Солигорского РОВД:
В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено лицо 1987 года рождения, которое действительно совершило эти хулиганские действия. В настоящие время назначены различные экспертизы. Солигорским РОВД проводится проверка.

Аллею семейных деревьев создали этой весной. Клены высаживали более 50 волонтеров, многодетные мамы с детьми и женщины, награжденные орденом Матери.

Аллею семейных деревьев уничтожили в Солигорске: установлена личность злоумышленника-4

Аллею семейных деревьев уничтожили в Солигорске: установлена личность злоумышленника-6

Аллею семейных деревьев уничтожили в Солигорске: установлена личность злоумышленника-8

Аллею семейных деревьев уничтожили в Солигорске: установлена личность злоумышленника-10

# Вандализм и живодерство # происшествия # Фотофакт

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