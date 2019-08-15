Аллею семейных деревьев уничтожили в Солигорске: установлена личность злоумышленника

Новости Беларуси. Варварский поступок. Аллея семейных деревьев уничтожена в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У водоема по улице Лесной мужчина сломал более 30 молодых саженцев кленов.

В милицию об акте вандализма сообщили местные жители. Правоохранители установили преступника по записи с камеры видеонаблюдения.