Аллею семейных деревьев уничтожили в Солигорске: установлена личность злоумышленника

Новости Беларуси. Варварский поступок. Аллея семейных деревьев уничтожена в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У водоема по улице Лесной мужчина сломал более 30 молодых саженцев кленов.
В милицию об акте вандализма сообщили местные жители. Правоохранители установили преступника по записи с камеры видеонаблюдения.
Сергей Соловей, заместитель начальника Солигорского РОВД:
В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено лицо 1987 года рождения, которое действительно совершило эти хулиганские действия. В настоящие время назначены различные экспертизы. Солигорским РОВД проводится проверка.
Аллею семейных деревьев создали этой весной. Клены высаживали более 50 волонтеров, многодетные мамы с детьми и женщины, награжденные орденом Матери.