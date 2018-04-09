С Кипра экстрадирована белоруска, которая вербовала девушек с целью их сексуальной эксплуатации за границей

Новости Беларуси. С Кипра была экстрадирована белоруска, которая находилась в розыске по линии Интерпола.

По информации МВД, женщина была доставлена в Беларусь из Кипра 7 апреля.

В отношении 42-летней белоруски возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей». Инициатором розыска было Центральное РУВД Минска.

По информации начальника НЦБ Интерпола в Республике Беларусь Александра Петрана, с 2000 по 2004 год женщина по предварительному сговору с иностранцами завербовала как минимум 19 белорусок с целью их сексуальной эксплуатации в ночных клубах Кипра и Швейцарии.

Фигурантка размещала объявления о наборе танцовщиц на высокооплачиваемую работу за рубежом, распространяла визитки, в которых заявляла, что она является представительницей шоу-бизнеса, чем создавала впечатление легальной деятельности.

Женщина рассказывала жертвам, что со стороны нанимателя будут отсутствовать сексуальные домогательства. Однако она не сказала девушкам, что основным видом заработка в ночных клубах будут занятия проституцией, а танец на сцене – это способ привлечения клиентов и возможность выбора ими понравившейся девушки.

После утвердительного ответа со стороны жертв, фигурантка передавала копии паспортов и других документов иностранцам для оценки внешних данных. После сведений об отобранных девушках и оплаченных авиабилетах, девушек доставляли в аэропорт для отправки в указанные страны. За каждую девушку полагалось денежное вознаграждение от сообщников за границей.

Как правило, женщина подбирала девушек безработных, малообеспеченных, не выезжавших ранее за границу, которых из-за тяжелого материального положения и неосведомленности о реальном положении дел можно было легко ввести в заблуждение.

С жертвами по приезду за рубеж заключались трудовые контракты, а только после этого им говорили, что требованием работодателя является оказание интимных услуг клиентам клуба за вознаграждение. Отказавшихся это делать лишали зарплаты, питания и свободы перемещения. Из-за психологического давления и издевательств некоторые давали согласие на работу. Другие же для погашения задолженности за расходы и билеты были вынуждены голодать.

Александр Петран, начальник НЦБ Интерпола в Республике Беларусь:

Обвиняемую задержали на территории Республики Кипр в августе 2015 года и поместили под временный арест для рассмотрения вопроса о выдаче белорусским правоохранителям. Намереваясь избежать экстрадиции, разыскиваемая использовала все возможные рычаги юридической защиты, обращаясь в суды различных инстанций, и лишь по истечении более чем двух с половиной лет, в марте 2018 года, компетентными органами Республики Кипр было принято окончательное решение о ее выдаче. Все это время указанная гражданка находилась под стражей.

Фигурантке может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет и конфискация имущества.

Несколько лет назад в Беларуси была раскрыта преступная группа.