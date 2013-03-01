Россиянин выпал с 10 этажа в сугроб и потерял сознание

28 февраля гражданин России выпал с 10 этажа одного из жилых домов Минска и чудом остался жив. Обстоятельства падения и место происшествия не уточняются. Врачи лечебного заведения, куда попал пострадавший после падения, не знают, каким образом мужчине удалось уцелеть. Возможно, он упал в сугроб, говорят врачи. Более подробная информация, возможно, появится, после того, как пострадавший придет в сознание.

Татьяна Щитникова, врач-реаниматолог Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Ему где-то повезло, потому что он упал в сугроб с 10 этажа, получил тяжелые травмы, но совместимые с жизнью: переломы конечностей, переломы ребер. Сейчас он находится в тяжелом состоянии на аппаратном дыхании, лечится. Но мы надеемся на выздоровление.

Падения с большой высоты редко заканчиваются потерей сознания и комой. Так, в сентябре 2012 года 31-летний инженер одного из минских заводов погиб, выпав с окна девятого этажа, а в январе 2013 студентка БГТУ погибла, выпав в день экзамена из окна 12 этажа общежития.