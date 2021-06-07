Прямой эфир

Поскользнулась и упала в воду. В Крупском районе утонула девочка

07 июня 2021 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В агрогородке Хотюхово Крупского района погибла 14-летняя школьница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она прогуливалась с сестрой и подругой у озера, поскользнулась и упала в воду.

Поскользнулась и упала в воду. В Крупском районе утонула девочка-1

Находившийся неподалеку мужчина смог извлечь девочку из водоема, но уже без признаков жизни. Несмотря на усилия врачей, которые пытались реанимировать ребенка, девочка скончалась по дороге в больницу. По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Поскользнулась и упала в воду. В Крупском районе утонула девочка-4

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
Семья в социально опасном положении не находится. В связи с наступившими летними каникулами следователи предупреждают родителей и обращают их внимание на необходимость более внимательного и пристального контроля за детьми, особенно вблизи водоемов.

# Утопления # происшествия # Елена Крупенина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские авиаторы продолжают тушить лесные пожары в Турции
07 июня 2021 11:42

Белорусские авиаторы продолжают тушить лесные пожары в Турции

В ДТП под Могилёвом погибли четыре человека, среди них двухлетняя девочка
06 июня 2021 18:11

В ДТП под Могилёвом погибли четыре человека, среди них двухлетняя девочка

СК проводит проверку по факту гибели форварда ФК «Витебск»
06 июня 2021 15:02

СК проводит проверку по факту гибели форварда ФК «Витебск»