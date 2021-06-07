Поскользнулась и упала в воду. В Крупском районе утонула девочка

Новости Беларуси. В агрогородке Хотюхово Крупского района погибла 14-летняя школьница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она прогуливалась с сестрой и подругой у озера, поскользнулась и упала в воду.

Находившийся неподалеку мужчина смог извлечь девочку из водоема, но уже без признаков жизни. Несмотря на усилия врачей, которые пытались реанимировать ребенка, девочка скончалась по дороге в больницу. По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.