Поскользнулась и упала в воду. В Крупском районе утонула девочка

Новости Беларуси. В агрогородке Хотюхово Крупского района погибла 14-летняя школьница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она прогуливалась с сестрой и подругой у озера, поскользнулась и упала в воду.
Новости Беларуси. В агрогородке Хотюхово Крупского района погибла 14-летняя школьница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она прогуливалась с сестрой и подругой у озера, поскользнулась и упала в воду.
Находившийся неподалеку мужчина смог извлечь девочку из водоема, но уже без признаков жизни. Несмотря на усилия врачей, которые пытались реанимировать ребенка, девочка скончалась по дороге в больницу. По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
Семья в социально опасном положении не находится. В связи с наступившими летними каникулами следователи предупреждают родителей и обращают их внимание на необходимость более внимательного и пристального контроля за детьми, особенно вблизи водоемов.