Белорусские авиаторы продолжают тушить лесные пожары в Турции

Новости Беларуси. Белорусские авиаторы продолжают тушение природных пожаров в Турции. За минувшие выходные, 5-6 июня, экипаж белорусского вертолета Ми-8 выполнил пять полетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности спасатели провели в небе более 9 часов, выполнили 42 сброса воды.

Кроме того, по сообщению пресс-службы МЧС Беларуси, к местам возгораний в районе населенного пункта Яли доставлено 14 спасателей, ведется доставка продуктов и воды для турецких пожарных, которые ликвидируют возгорания с земли.