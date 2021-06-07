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Белорусские авиаторы продолжают тушить лесные пожары в Турции

07 июня 2021 11:42
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Новости Беларуси. Белорусские авиаторы продолжают тушение природных пожаров в Турции. За минувшие выходные, 5-6 июня, экипаж белорусского вертолета Ми-8 выполнил пять полетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности спасатели провели в небе более 9 часов, выполнили 42 сброса воды.

Белорусские авиаторы продолжают тушить лесные пожары в Турции-1

Кроме того, по сообщению пресс-службы МЧС Беларуси, к местам возгораний в районе населенного пункта Яли доставлено 14 спасателей, ведется доставка продуктов и воды для турецких пожарных, которые ликвидируют возгорания с земли.

Белорусские авиаторы продолжают тушить лесные пожары в Турции-4

Отметим, что высадка людей и оборудования осложнялась отсутствием площадки для приземления. Процесс осуществлялся в так называемом режиме висения, когда в качестве точек опоры используется горная порода, а экипаж поддерживает воздушное судно практически в неподвижном положении в воздухе. 7 июня авиаторы МЧС Беларуси вновь заступили на боевое дежурство.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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