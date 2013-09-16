Реку в деревне Атолино Минской области постоянно пополняют нечистоты. Почему водоканал не спешит с решением проблемы?

Новости Беларуси. Беспечность или бесхозяйственность? В Минском районе не могут найти общий язык инспекторы по охране природы с местным водоканалом. А предметом спора стала река в поселке Атолино. А вернее то, что ее регулярно пополняет.

Вот уже который год сюда поступают стоки от жилых домов и местной больницы. Воды с тех пор утекло много, а вот найти компромисс обе стороны экологического спора не могут.

Николай Самец, старший государственный инспектор Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

В этот коллектор поступают канализационные сточные воды с деревни Атолино Минского района и, как мы видим, попадают не по назначению.

Такую картину бесхозяйственности жители деревень Прилуки и Атолино наблюдают уже не первый год. А неделю назад за дело взялись и инспекторы охраны животного и растительного мира. Составили акт, собрали документы... Вот только водоканал Минского района проблему начал решать едва ли. В числе виновников по-прежнему — соседние дома и больница.

Николай Самец:

У них проблемы с электричеством, с поступлением электричества, есть перебои, и не работают насосы. Насосы не работают, и поэтому нельзя это все прокачать.

Пугают и непредсказуемые последствия. Ведь неблагополучная река протекает около зоны отдыха.

Игорь Заливако, начальник Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Люди, дети, летний период времени, купаются, значит, соответственно, ловят рыбу, что может повлечь какие-то заболевания, в том числе и инфекционные.

Активист и одновременно старожил деревни, Николай Александрович, признается: проблеме-то далеко не один год. Что называется, «сигнализировать» пытались с самого начала. Не помогло.

Николай Куратович, житель деревни Атолино Минской области:

Я здесь живу совершенно рядом. Я сразу звоню то в ЖКХ, то в водоканал. Сейчас они передают. Уже в течение 5 лет, наверное, пять лет поменялся собственник. То ЖКХ, то водоканал — тут не поймешь уже, кто отвечает за это дело.

Наталья Жук, исполняющий обязанности председателя Сеницкого сельского исполнительного комитета:

Сельисполкому, конечно, эта проблема известна. Нами выделялись средства для того, чтобы были закуплены трубы. И государственное предприятие «Водоканал Минского района» должно было произвести ремонт. Но проблема до сих пор осталась, ремонт до сих пор не произведен.

«Почему?» — с таким вопросом мы обратились в водоканал. По их словам, сбой дает система, построенная еще в 80-е. Первые работы уже ведутся. Поэтому, по крайней мере, на ближайший год проблема будет закрыта в течение нескольких дней.

Дмитрий Дрозд, директор ГП «Водоканал Минского района»:

Проект реконструкции системы водоотведения, комплексный проект, который предусмотрен генпланом в Атолино и Прилуках, намечен на 2014-2015 годы для реализации. В это время планируется строительство новой станции биологической очистки стоков со сбросом в реку уже очищенной воды.

А пока местным жителям остается надеяться, что водоканал свое обещание сдержит. Ведь от оперативности решения будет зависеть чистота этой зеленой зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.