Прямой эфир

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей

29 марта 2018 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Резонансная история случилась в Молодечненском районе. Там из многодетной семьи изъяли сразу 9 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребят, старшему из которых 13, а младшему всего полгода, избивала родная мать. Кровоподтеки заметили в школе, делу дали ход.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-1

Как выяснилось после, наказания в семье, которая со всех сторон была положительной, практиковали регулярно. Последней каплей стало обещание матери «уйти вместе с детьми к Богу». Сделать это женщина, по словам старшего сына, планировала на Пасху либо в Вербное воскресенье. Ребят из семьи забрали раньше.

Татьяна Ревизоре разбиралась в непростой истории.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-4

Виктория Позлевич, социальный педагог Радошковичской средней школы:
Зашла в столовую, где дежурил ребенок (они накрывали на стол, были закатаны рукава) и обратила внимание, что есть синяки на руке левой.  

О природе кровоподтеков тринадцатилетний Слава рассказал не сразу, душевные раны прорвались лишь на следующий день. Дальше – не остановить.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-7

Виктория Позлевич:
Побеседовала с ним и с его двумя сестрами. И они все-таки рассказали, что источником этих синяков являются родители.

В семье Кононович 9 детей. Четверо ходят в эту школу. Успевают не только на занятиях, но и в музыкальных классах. Разве что на конкурсы – по соображениям родителей – ребят не отправляли.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-10

Инга Великоиваненко, директор Радошковичской средней школы:
Детки достаточно образованные. Вы видите, средний балл у них 7,9. Мама говорит о том, что она его наказала за какой-то проступок. Непонятно, какой можно совершить проступок такому ребенку, чтобы его так наказать.

Такая изнанка шокирует даже самых опытных педагогов. То ли дело, когда родители – на стакане, а здесь… Мать награждена орденом, отец – спокойный мужчина, работающий монтером. Средний достаток. Опрятный вид. Про таких говорят «на хорошем счету».

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-13

Инга Великоиваненко:
Родители достаточно молодые: мама 1976 года, папа 1980 года рождения. Никаких подозрений у нас эта семья в принципе не вызывала.

Порции родительских наказаний доставались исключительно старшим детям. Тех, кому меньше трех, не били. О том, что скрывается за ширмой благополучия, не подозревали даже соседи по этажу.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-16

Соседка:
Семья эта благополучная. Никогда мы за ними не замечали ни ругани, ни ссор. Дети всегда опрятные, ухоженные.

Чуть больше дети рассказывали другим детям. Никита дружит со старшим.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-19

Никита Рапанович:
Он все время рассказывал, что его очень жестоко били по 80, по 100 раз. Палками просто.

А Настя в одном классе с Каролиной.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-22

Анастасия Путько:
Мы после третьего урока идем кушать. Она приходила в столовую, как все нормальные дети. Но ела она за две секунды, как все равно дома ее никто не кормит. Мама у них в последнее время стала одеваться во все белое.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-25

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Семейная драма разыгралась прямо за этой дверью. Про живущих в квартире часто говорили «дом – полная чаша». Однако на вопрос, когда та самая чаша дала трещину, а главное – можно ли ее склеить, ответов нет ни у кого.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-28

На контакт с журналистами Зоя и Сергей Кононович не идут. Семья в принципе ведет довольно закрытый образ жизни. Раньше посещали баптистскую церковь, однако полгода назад прекратили там появляться. А детям запретили ходить в воскресную школу. Об очевидных, но невероятных переменах говорит и Виктор Сергеевич. С многодетной семьей он хорошо знаком уже 20 лет.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-31

Виктор Рапанович:
Они придерживались еще старых взглядов. То есть телевизор нельзя, дети должны быть во всем ограничены, воспитываться очень строго. Я стал замечать вещи, которые не присущи не то, что верующим людям, они не присущи и мирским людям. Появились нотки фанатизма. Даже не фанатизма, а намного глубже.

Решение об изъятии ребят приняла комиссия по делам несовершеннолетних. Последней каплей, со слов старшего сына, стало обещание матери «уйти вместе с детьми к Богу».

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-34

Ольга Клепакова, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Молодечненского райисполкома:
Впечатление, которое оставили родители, очень тяжелое. Потому что убежденность у мамы в том, что она поступает правильно и делает все правильно, очень велика. Однозначно было видно, что с родителями нужно вести работу. Оказывать помощь не только психологическую, там иные виды помощи. Ну, очевидно и медицинскую.

Малышей пока что определили в детскую больницу Молодечно. Там находятся три девочки. Младшей – всего полгода.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-37

Сергей Рылов, заведующий детской больницей Молодечно:
Состояние детей удовлетворительное. По завершению обследования дальнейшие действия будут предприниматься согласно законодательству.

Старшие сейчас в отделении социального пребывания Радошковичской школы-интерната. С каждым из ребят работает психолог. Дети находятся под защитой государства.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-40

Игорь Дятловский, директор Радошковичской школы-интерната:
На удивление, дети совершенно не спрашивают о родителях. Я вопрос задал: «Хотите ли вы домой?» Старшие девочки говорят, что хотят домой. Но о родителях, что мы хотим к родителям, такого не говорят.

«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей-43

Следующие полгода станут решающими в жизни семьи. Срок на шанс предусмотрен декретом Президента № 18. Впереди – комиссия. С родителями будут работать. Если ситуацию исправить не удастся, многодетных супругов лишат родительских прав.

# Насилие # происшествия # Татьяна Ревизоре # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёве обрушились перила моста через реку Дубровенка
29 марта 2018 12:24

В Могилёве обрушились перила моста через реку Дубровенка

Тело 19-летнего уроженца Курска обнаружили в минском общежитии
29 марта 2018 11:42

Тело 19-летнего уроженца Курска обнаружили в минском общежитии

Материальный ущерб государству оценивается в 100 тысяч рублей: минчанин 30 лет получал пенсию за умершую мать
29 марта 2018 10:38

Материальный ущерб государству оценивается в 100 тысяч рублей: минчанин 30 лет получал пенсию за умершую мать