«Рассказывал, что его очень жестоко били»: подробности страшной истории многодетной семьи из Радошковичей

Новости Беларуси. Резонансная история случилась в Молодечненском районе. Там из многодетной семьи изъяли сразу 9 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребят, старшему из которых 13, а младшему всего полгода, избивала родная мать. Кровоподтеки заметили в школе, делу дали ход.

Как выяснилось после, наказания в семье, которая со всех сторон была положительной, практиковали регулярно. Последней каплей стало обещание матери «уйти вместе с детьми к Богу». Сделать это женщина, по словам старшего сына, планировала на Пасху либо в Вербное воскресенье. Ребят из семьи забрали раньше. Татьяна Ревизоре разбиралась в непростой истории.

Виктория Позлевич, социальный педагог Радошковичской средней школы:

Зашла в столовую, где дежурил ребенок (они накрывали на стол, были закатаны рукава) и обратила внимание, что есть синяки на руке левой. О природе кровоподтеков тринадцатилетний Слава рассказал не сразу, душевные раны прорвались лишь на следующий день. Дальше – не остановить.

Виктория Позлевич:

Побеседовала с ним и с его двумя сестрами. И они все-таки рассказали, что источником этих синяков являются родители. В семье Кононович 9 детей. Четверо ходят в эту школу. Успевают не только на занятиях, но и в музыкальных классах. Разве что на конкурсы – по соображениям родителей – ребят не отправляли.

Инга Великоиваненко, директор Радошковичской средней школы:

Детки достаточно образованные. Вы видите, средний балл у них 7,9. Мама говорит о том, что она его наказала за какой-то проступок. Непонятно, какой можно совершить проступок такому ребенку, чтобы его так наказать. Такая изнанка шокирует даже самых опытных педагогов. То ли дело, когда родители – на стакане, а здесь… Мать награждена орденом, отец – спокойный мужчина, работающий монтером. Средний достаток. Опрятный вид. Про таких говорят «на хорошем счету».

Инга Великоиваненко:

Родители достаточно молодые: мама 1976 года, папа 1980 года рождения. Никаких подозрений у нас эта семья в принципе не вызывала. Порции родительских наказаний доставались исключительно старшим детям. Тех, кому меньше трех, не били. О том, что скрывается за ширмой благополучия, не подозревали даже соседи по этажу.

Соседка:

Семья эта благополучная. Никогда мы за ними не замечали ни ругани, ни ссор. Дети всегда опрятные, ухоженные. Чуть больше дети рассказывали другим детям. Никита дружит со старшим.

Никита Рапанович:

Он все время рассказывал, что его очень жестоко били по 80, по 100 раз. Палками просто. А Настя в одном классе с Каролиной.

Анастасия Путько:

Мы после третьего урока идем кушать. Она приходила в столовую, как все нормальные дети. Но ела она за две секунды, как все равно дома ее никто не кормит. Мама у них в последнее время стала одеваться во все белое.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Семейная драма разыгралась прямо за этой дверью. Про живущих в квартире часто говорили «дом – полная чаша». Однако на вопрос, когда та самая чаша дала трещину, а главное – можно ли ее склеить, ответов нет ни у кого.

На контакт с журналистами Зоя и Сергей Кононович не идут. Семья в принципе ведет довольно закрытый образ жизни. Раньше посещали баптистскую церковь, однако полгода назад прекратили там появляться. А детям запретили ходить в воскресную школу. Об очевидных, но невероятных переменах говорит и Виктор Сергеевич. С многодетной семьей он хорошо знаком уже 20 лет.

Виктор Рапанович:

Они придерживались еще старых взглядов. То есть телевизор нельзя, дети должны быть во всем ограничены, воспитываться очень строго. Я стал замечать вещи, которые не присущи не то, что верующим людям, они не присущи и мирским людям. Появились нотки фанатизма. Даже не фанатизма, а намного глубже. Решение об изъятии ребят приняла комиссия по делам несовершеннолетних. Последней каплей, со слов старшего сына, стало обещание матери «уйти вместе с детьми к Богу».

Ольга Клепакова, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Молодечненского райисполкома:

Впечатление, которое оставили родители, очень тяжелое. Потому что убежденность у мамы в том, что она поступает правильно и делает все правильно, очень велика. Однозначно было видно, что с родителями нужно вести работу. Оказывать помощь не только психологическую, там иные виды помощи. Ну, очевидно и медицинскую. Малышей пока что определили в детскую больницу Молодечно. Там находятся три девочки. Младшей – всего полгода.

Сергей Рылов, заведующий детской больницей Молодечно:

Состояние детей удовлетворительное. По завершению обследования дальнейшие действия будут предприниматься согласно законодательству. Старшие сейчас в отделении социального пребывания Радошковичской школы-интерната. С каждым из ребят работает психолог. Дети находятся под защитой государства.

Игорь Дятловский, директор Радошковичской школы-интерната:

На удивление, дети совершенно не спрашивают о родителях. Я вопрос задал: «Хотите ли вы домой?» Старшие девочки говорят, что хотят домой. Но о родителях, что мы хотим к родителям, такого не говорят.