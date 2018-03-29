В Могилёве обрушились перила моста через реку Дубровенка

Новости Беларуси. 29 марта в Могилёве обрушилось металлическое ограждение моста через реку Дубровенка по улице Быховской.
Новости Беларуси. 29 марта в Могилёве обрушилось металлическое ограждение моста через реку Дубровенка по улице Быховской.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
Как сообщает МЧС Беларуси, обвалилось около 15 метров перил. В результате инцидента никто не пострадал, ходить по мосту разрешено.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
Предполагается, что обрушение произошло из-за износа конструктивных элементов моста, который был построен в 1982 году. Устанавливается временное деревянное ограждение.
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