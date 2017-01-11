Раненная рысь пришла за помощью к людям в Городокском районе

Новости Беларуси. Полуживая рысь пришла к людям за помощью. Восьмимесячную малышку обнаружили в одном из подворий агрогородка Веремеевка. Хозяйка дома, когда вышла на крыльцо, не поверила своим глазам: думала, что перед ней – то ли кот, то ли собака.



У детеныша рыси сломана нога. Она не могла передвигаться самостоятельно. На данный момент за рысью ухаживают в Витебском зоопарке. Специалисты рассчитывают на то, что котенка удастся спасти.



Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Сейчас мы просто пытаемся восстановить ее организм с помощью ветврачей зоопарка. Только недавно рысь начала реагировать, тихо рычать. Чтобы не травмировать больше, оставили ее в моем кабинете. Дальше будем действовать в зависимости от состояния животного.



Вероятнее всего, тяжелые травмы рысь получила в результате наезда автомобиля.

В прошлом году пользователей социальных сетей шокировала история, произошедшая в Турции.

Кошка не смогла родить естественным путем и пришла за помощью к людям.

Она сидела у входа в медицинский центр и громко мяукала. Настойчивость животного привлекла внимание медиков (здесь подробности).