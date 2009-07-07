Азербайджанцу, устроившему погром в одном из минских клубов, грозит 6 лет лишения свободы

Инцидент произошел 29 июня.

Молодой человек несколько часов провел за игровыми автоматами. За это время он успел проиграть около Br3 млн. Решив, что всему виной «однорукие бандиты», он схватил огнетушитель и принялся крушить автоматы. В результате его действий игорному заведению был нанесен ущерб в размере Br18 млн.

В отношении игрока возбуждено уголовное дело по ст.339 ч.2 УК РБ «Злостное хулиганство».

В апреле этот гражданин уже привлекался к ответственности по аналогичной статье. После очередного проигрыша в столичном казино он залил в игровой автомат газированную воду. Тогда азербайджанца приговорили к шести месяцам административного ареста, однако он был амнистирован. Теперь азартному игроку наказания избежать вряд ли удастся, сообщает БЕЛТА.