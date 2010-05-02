Пьяный сотрудник ФСБ сломал нос гаишнику в центре Москвы

Инцидент произошел утром в субботу, 1 мая, на Садовом кольце в районе Курского вокзала. Инспектор остановил автомобиль для проверки документов и попросил водителя, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, пройти медицинское освидетельствование. Мужчина от освидетельствования отказался, стал мешать сотруднику ДПС составлять протокол и затем ударил его несколько раз по лицу.
Милиционер был госпитализирован с переломом носа в одну из московских больниц, а водителя задержали коллеги инспектора. При обыске у него обнаружили удостоверение сотрудника ФСБ. Информации о возбуждении уголовного дела по факту происшествия не поступало.