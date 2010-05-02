Прямой эфир

Фото. Теракт в Нальчике: скончался ветеран войны

02 мая 2010 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Взрыв в Нальчике: одиннадцать человек, пострадавших при взрыве на ипподроме, в больницах

Самодельное устройство с часовым механизмом, мощностью от 3-х до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, было установлено на крыше спорткомплекса. И сработало во время скачек, на которых присутствовали чиновники Кабардино-Балкарии.

При взрыве ранения получили 30 человек, в том числе министр культуры и бывший глава МВД республики. Один из пострадавших,  ветеран войны, скончался. Уголовное дело возбуждено по статье «теракт».

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фото. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе: более 30 000 квадратных километров загрязнено
02 мая 2010 12:29

Фото. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе: более 30 000 квадратных километров загрязнено

02 мая 2010 12:28

Фото. Теракт на Таймс-сквер: полиция Нью-Йорка обнаружила бомбу в припаркованной машине в центре города

30 апреля 2010 14:13

Французский корабль потопил плавучую базу и две лодки пиратов у берегов Сомали