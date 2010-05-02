Фото. Теракт в Нальчике: скончался ветеран войны

Взрыв в Нальчике: одиннадцать человек, пострадавших при взрыве на ипподроме, в больницах

Самодельное устройство с часовым механизмом, мощностью от 3-х до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, было установлено на крыше спорткомплекса. И сработало во время скачек, на которых присутствовали чиновники Кабардино-Балкарии.

При взрыве ранения получили 30 человек, в том числе министр культуры и бывший глава МВД республики. Один из пострадавших, ветеран войны, скончался. Уголовное дело возбуждено по статье «теракт».