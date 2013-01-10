Пьяный мужчина сообщил о заложенной в самолете «Вильнюс – Москва» бомбе

Новости России. Переполох в московских аэропортах устроил утром 10 января анонимный звонок по телефону. Мужчина сообщил в полицию о бомбе, якобы заложенной на одном из рейсов «Вильнюс – Москва».

В начале девятого в российскую столицу прибыли сразу два борта из Литвы во «Внуково» и «Шереметьево», днем прилетят еще два. Приземлившиеся лайнеры проверены. Взрывные устройства не найдены.

И, как сообщил источник в экстренных службах литовской столицы, в Вильнюсе уже задержан мужчина, который анонимно сообщил о заложенной в самолете бомбе. Он сильно пьян.

Несмотря на проверки прибывающих из Вильнюса самолетов, аэропорты работают в штатном режиме, эвакуация пассажиров и сотрудников из здания аэровокзалов не производится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.