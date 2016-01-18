Пьяный индивидуальный предприниматель «заминировал» ночной клуб в Гродно

Новости Беларуси. Пьяный шутник «заминировал» в Гродно ночной клуб. Звонок в милицию от неизвестного поступил рано утром. Мужчина сообщил, что в клубе заложено взрывное устройство. Из увеселительного заведения спешно были эвакуированы 48 человек, однако устройство не обнаружено, информация о нем не подтвердилась.

Правоохранители установили личность лже-минера. Теперь гродненский индивидуальный предприниматель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.