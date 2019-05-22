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Просела железобетонная плита, частично разрушен верхний слой бетона. В Червенском районе повреждён мост

22 мая 2019 10:58
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Новости Беларуси. В Червенском районе повреждён мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переправа связывает несколько населенных пунктов и используется в основном для проезда сельскохозяйственной техники.

Просела железобетонная плита, частично разрушен верхний слой бетона. В Червенском районе повреждён мост-1

Сообщение о нецелостности конструкции поступило в МЧС накануне. Прибывшие специалисты выявили ряд проблем: просела железобетонная плита, частично разрушен верхний слой бетона. Ремонт запланирован на сегодня. Проезд автомобилей временно осуществляется по трассе Минск-Могилёв.

Просела железобетонная плита, частично разрушен верхний слой бетона. В Червенском районе повреждён мост-4

# Обушение моста # происшествия # Фотофакт

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