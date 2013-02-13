Произошел пожар в Минском районе

Новости Минской области. Двух 80-летних пенсионерок спасли накануне из пылающего дома в Минском районе, в поселке Тарасово.

Сообщение о возгорании поступило около 4 часов дня. Огонь загорелся в гараже, а наверху находилась 80-летняя мать хозяина, которая не могла самостоятельно передвигаться, и ее пожилая сестра. Женщин спасатели вынесли на покрывале, другую вывели из пылающего дома под руки.

На ликвидацию возгорания сотрудникам МЧС потребовалось 15 минут. Предварительная версия возникновения пожара – неосторожность при курении племянника владельца дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.