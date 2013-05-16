Пожар в японском порту. 6 человек российско-украинского экипажа погибли

Новости Японии. В японском порту Вакканай расследуют причины крупного пожара на судне с российско-украинским экипажем. Траулер полыхал несколько часов. Судно сильно пострадало и уже накренилось. Специалисты не исключают, что в ближайшее время оно может затонуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент ЧП на борту находились 23 человека, большинство из них россияне. Спасены 17 моряков: четверо госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Шесть человек погибли.

Известно, что корабль зарегистрирован в Камбодже и занималось перевозкой краба.