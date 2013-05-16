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Пожар в японском порту. 6 человек российско-украинского экипажа погибли

16 мая 2013 09:04
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Новости Японии. В японском порту Вакканай расследуют причины крупного пожара на судне с российско-украинским экипажем. Траулер полыхал несколько часов. Судно сильно пострадало и уже накренилось. Специалисты не исключают, что в ближайшее время оно может затонуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В момент ЧП на борту находились 23 человека, большинство из них россияне. Спасены 17 моряков: четверо госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Шесть человек погибли.

Известно, что корабль зарегистрирован в Камбодже и занималось перевозкой краба.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Японии

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