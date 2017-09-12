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Пожар в Мядельском районе: погибла 85-летняя женщина и ее невестка

12 сентября 2017 15:33
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Новости Беларуси. Две женщины погибли на пожаре в деревне Бояры Мядельского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сообщение о горящем доме поступило под утро. В горящем помещении спасатели нашли еще одного пострадавшего – сына хозяйки дома. Он с отравлением доставлен в больницу. Специалисты устанавливают причины ЧП.

Пожар в Мядельском районе: погибла 85-летняя женщина и ее невестка-1

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Прибывшему к месту вызова подразделению МЧС стало известно, что горит открытым пламенем крыша. Работники МЧС обнаружили в комнате погибшую хозяйку дома 1932 года рождения, а также жену сына хозяйки 1957 года рождения. Также пострадал сын хозяйки. Мужчина доставлен в районную больницу. В результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены и имущество в доме.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области # Анастасия Швайбович

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