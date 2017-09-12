Пожар в Мядельском районе: погибла 85-летняя женщина и ее невестка

Новости Беларуси. Две женщины погибли на пожаре в деревне Бояры Мядельского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сообщение о горящем доме поступило под утро. В горящем помещении спасатели нашли еще одного пострадавшего – сына хозяйки дома. Он с отравлением доставлен в больницу. Специалисты устанавливают причины ЧП.