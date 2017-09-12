Пожар в Мядельском районе: погибла 85-летняя женщина и ее невестка

Новости Беларуси. Две женщины погибли на пожаре в деревне Бояры Мядельского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сообщение о горящем доме поступило под утро. В горящем помещении спасатели нашли еще одного пострадавшего – сына хозяйки дома. Он с отравлением доставлен в больницу. Специалисты устанавливают причины ЧП.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Прибывшему к месту вызова подразделению МЧС стало известно, что горит открытым пламенем крыша. Работники МЧС обнаружили в комнате погибшую хозяйку дома 1932 года рождения, а также жену сына хозяйки 1957 года рождения. Также пострадал сын хозяйки. Мужчина доставлен в районную больницу. В результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены и имущество в доме.