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Пожар в мужском монастыре в Смолевичском районе. Огонь тушили 12 часов

17 декабря 2012 05:49
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Новости Беларуси. В сильные морозы увеличивается и количество пожаров. Только за минувшие сутки в Беларуси произошло около 40 возгораний. В огне погибло 4 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 декабря сильный пожар произошел в мужском монастыре в Смолевичском районе Минской области. Пламя повредило крышу и перекрытие — всего свыше 800 квадратных метров. Огонь распространялся быстро, ситуацию осложнял и возраст самого здания - оно 1840 года постройки.

Со стихией боролись около 30 пожарных расчетов в течении 12 часов. В момент возгорания в помещении было более 20 человек. Они успели выйти на улицу и никто не пострадал.

Причины возгорания выясняются. 

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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