Пожар в Мозырском драматическом театре: сгорело 800 кв. м кровли, сцена и зрительный зал закопчены

Новости Беларуси. В Мозыре 16 февраля горело здание драматического театра. К моменту прибытия спасателей кровля была объята пламенем и клубами дыма. Пожарные к четырем часам дня справились с огнем. Здание капитально пролили водой для исключения возможных вспышек.

Пострадавших нет. Ущерб определят позже. Сгорело 800 квадратных метров кровли, в основном пострадал второй этаж. Сцена и зрительный зал закопчены.

Известно, что здание театра, построенное в 30-х годах, частично находилось на реконструкции. Причины пожара устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Гибрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Было выслано порядка 20 единиц техники. В принципе, пожар был довольно сложный, потому что горела кровля на достаточно высоком расстоянии. На место выехали комиссии как из областного управления МЧС, так и из Министерства. Расследуются причины пожара.