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Пожар в доме на улице Свердлова: спасатели эвакуировали жильцов

08 декабря 2020 14:56
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Новости Беларуси. Несколько пожарных расчетов днем прибыли на тушение пожара на улице Свердлова. Источник задымления находился в подвале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожар в доме на улице Свердлова: спасатели эвакуировали жильцов-1

Спасатели эвакуировали 10 человек. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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