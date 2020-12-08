Пожар в доме на улице Свердлова: спасатели эвакуировали жильцов

Новости Беларуси. Несколько пожарных расчетов днем прибыли на тушение пожара на улице Свердлова. Источник задымления находился в подвале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Несколько пожарных расчетов днем прибыли на тушение пожара на улице Свердлова. Источник задымления находился в подвале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Спасатели эвакуировали 10 человек. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.