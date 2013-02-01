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Пожар на улице Гая в Минске. Из-за огня в одной квартире эвакуировали весь подъезд

01 февраля 2013 18:01
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли из огня женщину.  ЧП произошло сегодня утром на улице Гая. Пожарных вызвали обеспокоенные соседи. Когда расчеты прибыли на место, из окон квартиры шел густой дым. С пламенем спасатели справились быстро,  для безопасности пришлось эвакуировать жильцов всего подъезда.

Как выяснилось, возгорание началось на кухне, а после огонь перекинулся на все жилище. Хозяйку квартиры медики доставили в больницу с диагнозом - отравление угарным газом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Волков, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации:
По прибытию наблюдалось пламенное горение на третьем этаже и сильное задымление в подъезде. Пожарными подразделениями была спасена хозяйка 1947 года рождения. При помощи масок для спасаемых эвакуированы жильцы подъезда.  

# происшествия # Пожар в Минске # Фотофакт # Анатолий Волков

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