Пожар на улице Гая в Минске. Из-за огня в одной квартире эвакуировали весь подъезд

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли из огня женщину. ЧП произошло сегодня утром на улице Гая. Пожарных вызвали обеспокоенные соседи. Когда расчеты прибыли на место, из окон квартиры шел густой дым. С пламенем спасатели справились быстро, для безопасности пришлось эвакуировать жильцов всего подъезда.

Как выяснилось, возгорание началось на кухне, а после огонь перекинулся на все жилище. Хозяйку квартиры медики доставили в больницу с диагнозом - отравление угарным газом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Волков, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации:

По прибытию наблюдалось пламенное горение на третьем этаже и сильное задымление в подъезде. Пожарными подразделениями была спасена хозяйка 1947 года рождения. При помощи масок для спасаемых эвакуированы жильцы подъезда.