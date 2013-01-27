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Пожар на улице Байкальской в Минске: пострадали 2 взрослых и 7-летняя девочка

27 января 2013 13:44
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Новости Беларуси. В Минске выясняют причины пожара на улице Байкальской, который едва не унес жизни  троих человек: двух взрослых и ребенка.

Сообщение о возгорании  на пятом этаже девятиэтажного дома поступило на пульт дежурного накануне поздно вечером. К моменту прибытия спасателей квартира горела открытым пламенем. Однако пожарным удалось  спасти мужчину. С серьезными ожогами он доставлен в больницу. Также с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализированы женщина и семилетняя девочка.  

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электроудлинителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в Минске # Фотофакт

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