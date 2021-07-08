Новости Беларуси. Пожар на территории завода МАЗ ликвидирован, пострадавших нет, устанавливается площадь возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщения о том, что произошло серьезное задымление на улице Социалистической, появились около 15:30. К месту происшествия прибыли бригады спасателей. К 16:00 пожар был потушен.