Потоп в Минске: транспорт остановился на три часа

На столицу обрушился ливень. Причём с сильным градом, что совсем не привычно для конца июня. Сантиметровые ледышки заставили поволноваться владельцев автомобилей. Выпавшие осадки остановили движение на многих улицах и перекрёстках Минска.

Град был такой силы, что у машин наперебой срабатывали сигнализации. Выпавшие осадки остановили движение на многих улицах и перекрёстках Минска. В некоторых случаях понадобилась помощь эвакуаторов. Общественный транспорт остановился почти на три часа. Однако, в результате специально разработанной властями столицы операции «Посейдон» проблемы на низких участках столицы были решены довольно быстро. Как только ливень стал набирать мощность, к местам подтопления отправили технику МЧС и коммунальных служб.

Игорь Михайлев, старший оперативный дежурный МЧС :

Привлекли технику: пожарные насосные станции, автомобильные цистерны, автомобили с мобильные группами спасения на водах. Из троллейбуса было спасено 53 человека, пострадавших нет.

Руководство города побывало на всех проблемных точках. Как пообещал председатель Мингорисполкоома Николай Ладутько, в перспективе проблема большой воды из города уйдет. Как только будет будет завершено строительство новой коллекторной системы.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

В случае какой-то чрезвычайной ситуации на улице Немига уже не придется принимать такие оперативные меры, какие мы принимаем сегодня. Вода будет уходить, и даже при обильном выпадении осадков высота поверхности воды будет не более 20 см.