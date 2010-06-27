Потоп в Минске: 85 самых опасных улиц

|
Центральный район Минска
|
1
|
ул.Немига, 2-12
|
2
|
перекресток: ул.Комсомольская - ул.Интернациональная
|
3
|
перекресток: ул.Я.Купалы - ул.Интернациональная
|
4
|
б-р Шевченко (от ул.Осипенко до ул.Каховская)
|
5
|
перекресток: пр-т Победителей - МКАД
|
6
|
перекресток: пр-т Победителей - ул.Игнатенко
|
7
|
перекресток: пр-т Победителей - ул.Мельникайте
|
8
|
перекресток: пр-т Победителей - пр-т Машерова
|
9
|
ул.Тимирязева, 9-15
|
10
|
перекресток: ул.Тимирязева - ул.Орловская
|
11
|
ул.Машерова, 11-25
|
Советский район
|
12
|
перекресток: ул.Сурганова, ул.Орловская, ул.Богдановича (площадь Бангалор)
|
13
|
ул.Богдановича, 198-202
|
14
|
ул.Я.Коласа, 17-23
|
15
|
перекресток: ул.Куйбышева (36-44) - ул.В.Хоружей (5-11)
|
16
|
ул.Беды, 3-27
|
17
|
4-й Измайловский пер. 7-23
|
18
|
ул.Гикало, 7-26
|
Первомайский район Минска
|
19
|
перекресток: ул.Толбухина - пр-т Независимости
|
20
|
ул.Заслонова, 15-17
|
21
|
перекресток: ул.Калиновского - пр-т Независимости
|
22
|
перекресток: ул.Калиновского - ул.Кнорина
|
23
|
перекресток: ул.Калиновского - Логойский тракт
|
24
|
перекресток: ул.Волгоградская - ул.Новгородская
|
25
|
перекресток: ул.Волгоградская - ул.Кнорина
|
26
|
перекресток: ул.Волгоградская - ул.Кутузова
|
27
|
площадь Калинина
|
28
|
перекресток: ул.Чернышевского - пер.Калининградский
|
29
|
ул.Руссиянова - ул.Шафарнянская (под мостом)
|
30
|
ул.Острошицкая - ул.Стариновская (под мостом)
|
Партизанский район
|
31
|
перекресток: ул.Ваупшасова - ул.Солтыса
|
32
|
ул.Передовая (под мостом около ж/д путей)
|
33
|
ул.Столетова, 11-17
|
34
|
ул.Геологическая, 99-111
|
Заводской район Минска
|
35
|
пр-т Партизанский, 28-36, 77-81
|
36
|
ул.Кабушкина, 5-38
|
37
|
перекресток: ул.Голодеда - пр.Голодеда
|
38
|
ул.Машиностроителей (от автостанции “Автозаводская”
|
39
|
ул.Васнецова, 2-10
|
40
|
ул.Тухачевского, 16-26
|
41
|
перекресток: ул.Крупской - ул.Малинина
|
42
|
ул.Герасименко, 1
|
43
|
ул.Пржевальского, 63-102
|
44
|
ул.Алтайская, 26-248 (частный сектор)
|
Ленинский район
|
45
|
ул.Ульяновская, 22 (3-я ГКБ)
|
46
|
ул.Маяковского (под ж/д путепроводом)
|
47
|
ул.Чижевских, 110-166
|
48
|
квартал улиц: Полесская, 7-35; Луговая, 25-41
|
49
|
перекресток: пр-т Партизанский - ул.Нахимова
|
50
|
ул.Кирова, 19-27
|
51
|
ул.Смоленская, 5-15
|
52
|
перекресток: ул.Тростенецкая - пер.Велосипедный
|
53
|
ул.Я.Купалы, 13-17
|
54
|
ул.Денисовская (район моста р.Свислоч)
|
55
|
перекресток: ул.Солнечная - ул.Маяковского
|
Октябрьский район Минска
|
56
|
ул.Чкалова, 2-12
|
57
|
перекресток: ул.Жлобинская - 1-й пер.Пирогова
|
58
|
ул.Серова, 18
|
59
|
ул.Володько, 6-12
|
60
|
ул.Толстого, 24-32
|
61
|
ул.Воронянского, 1-13
|
62
|
ул.Могилевская, 18-34
|
63
|
ул.Быховская (от ул.Жуковского до ул.Пензенская)
|
64
|
ул.Корженевского, 8-18
|
65
|
ул.Казинца, 50-62
|
Московский район Минска
|
66
|
пр-т Дзержинского - пл.Богушевича
|
67
|
ул.Семашко, 3-9
|
68
|
перекресток: пр-т Дзержинского - пр-т Жукова (под путепроводом)
|
69
|
ул.Карпова, 2-12
|
70
|
ул.Петровщина, 32-38
|
71
|
пер.Домашевский, 3а-9
|
72
|
ул.Западная, 2-19
|
73
|
ул.Алибегова, 13-27
|
74
|
ул.Железнодорожная, 122-126
|
Фрунзенский район Минска
|
75
|
перекресток: ул.Лобанка - ул.Шаранговича
|
76
|
ул.Берута, 14-24
|
77
|
перекресток: ул.Одинцова - ул.Якубовского
|
78
|
перекресток: ул.Сухаревская - ул.Шаранговича
|
79
|
перекресток: пр-т Пушкина - ул.Притыцкого
|
80
|
перекресток: ул.Лобанка - ул.Сухаревская
|
81
|
перекресток: ул.Лынькова - ул.П.Глебки
|
82
|
перекресток: ул.Горецкого - ул. Лобанка
|
83
|
ул.Панченко, 12-26
|
84
|
перекресток: ул.Ольшевского - пр-т Пушкина
|
85
|
перекресток: ул.Пономаренко - ул.Я.Мавра
Информация на 25 мая 2010 года предоставлена Минским городским управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.