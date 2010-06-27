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Потоп в Минске: 85 самых опасных улиц

27 июня 2010 12:08
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Список возможных мест подтоплений участков проезжих частей на территории Минска.

Центральный район Минска

1

ул.Немига, 2-12

2

перекресток: ул.Комсомольская - ул.Интернациональная

3

перекресток: ул.Я.Купалы - ул.Интернациональная

4

б-р Шевченко (от ул.Осипенко до ул.Каховская)

5

перекресток: пр-т Победителей - МКАД

6

перекресток: пр-т Победителей - ул.Игнатенко

7

перекресток: пр-т Победителей - ул.Мельникайте

8

перекресток: пр-т Победителей - пр-т Машерова

9

ул.Тимирязева, 9-15

10

перекресток: ул.Тимирязева - ул.Орловская

11

ул.Машерова, 11-25

Советский район

12

перекресток: ул.Сурганова, ул.Орловская, ул.Богдановича (площадь Бангалор)

13

ул.Богдановича, 198-202

14

ул.Я.Коласа, 17-23

15

перекресток: ул.Куйбышева (36-44) - ул.В.Хоружей (5-11)

16

ул.Беды, 3-27

17

4-й Измайловский пер. 7-23

18

ул.Гикало, 7-26

Первомайский район Минска

19

перекресток: ул.Толбухина - пр-т Независимости

20

ул.Заслонова, 15-17

21

перекресток: ул.Калиновского - пр-т Независимости

22

перекресток: ул.Калиновского - ул.Кнорина

23

перекресток: ул.Калиновского - Логойский тракт

24

перекресток: ул.Волгоградская - ул.Новгородская

25

перекресток: ул.Волгоградская - ул.Кнорина

26

перекресток: ул.Волгоградская - ул.Кутузова

27

площадь Калинина

28

перекресток: ул.Чернышевского - пер.Калининградский

29

ул.Руссиянова - ул.Шафарнянская (под мостом)

30

ул.Острошицкая - ул.Стариновская (под мостом)

Партизанский район

31

перекресток: ул.Ваупшасова - ул.Солтыса

32

ул.Передовая (под мостом около ж/д путей)

33

ул.Столетова, 11-17

34

ул.Геологическая, 99-111

Заводской район Минска

35

пр-т Партизанский, 28-36, 77-81

36

ул.Кабушкина, 5-38

37

перекресток: ул.Голодеда - пр.Голодеда

38

ул.Машиностроителей (от автостанции “Автозаводская”
до пр. Партизанского)

39

ул.Васнецова, 2-10

40

ул.Тухачевского, 16-26

41

перекресток: ул.Крупской - ул.Малинина

42

ул.Герасименко, 1

43

ул.Пржевальского, 63-102

44

ул.Алтайская, 26-248 (частный сектор)

Ленинский район

45

ул.Ульяновская, 22 (3-я ГКБ)

46

ул.Маяковского (под ж/д путепроводом)

47

ул.Чижевских, 110-166

48

квартал улиц: Полесская, 7-35; Луговая, 25-41

49

перекресток: пр-т Партизанский - ул.Нахимова

50

ул.Кирова, 19-27

51

ул.Смоленская, 5-15

52

перекресток: ул.Тростенецкая - пер.Велосипедный

53

ул.Я.Купалы, 13-17

54

ул.Денисовская (район моста р.Свислоч)

55

перекресток: ул.Солнечная - ул.Маяковского

Октябрьский район Минска

56

ул.Чкалова, 2-12

57

перекресток: ул.Жлобинская - 1-й пер.Пирогова

58

ул.Серова, 18

59

ул.Володько, 6-12

60

ул.Толстого, 24-32

61

ул.Воронянского, 1-13

62

ул.Могилевская, 18-34

63

ул.Быховская (от ул.Жуковского до ул.Пензенская)

64

ул.Корженевского, 8-18

65

ул.Казинца, 50-62

Московский район Минска

66

пр-т Дзержинского - пл.Богушевича

67

ул.Семашко, 3-9

68

перекресток: пр-т Дзержинского - пр-т Жукова (под путепроводом)

69

ул.Карпова, 2-12

70

ул.Петровщина, 32-38

71

пер.Домашевский, 3а-9

72

ул.Западная, 2-19

73

ул.Алибегова, 13-27

74

ул.Железнодорожная, 122-126

Фрунзенский район Минска

75

перекресток: ул.Лобанка - ул.Шаранговича

76

ул.Берута, 14-24

77

перекресток: ул.Одинцова - ул.Якубовского

78

перекресток: ул.Сухаревская - ул.Шаранговича

79

перекресток: пр-т Пушкина - ул.Притыцкого

80

перекресток: ул.Лобанка - ул.Сухаревская

81

перекресток: ул.Лынькова - ул.П.Глебки

82

перекресток: ул.Горецкого - ул. Лобанка

83

ул.Панченко, 12-26

84

перекресток: ул.Ольшевского - пр-т Пушкина

85

перекресток: ул.Пономаренко - ул.Я.Мавра

Информация на 25 мая 2010 года предоставлена  Минским городским управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

# происшествия # Наводнение # Потоп в Минске

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