Потоп в Гродно 15 августа: затоплены дома, смыт урожай у дачников. А люди предупреждали!

Новости Беларуси. В Гродно устраняют последствия непогоды. Минувшим вечером в областном центре всего за полчаса выпала недельная норма осадков. Небольшая речушка в центре города вышла из берегов. Больше всего от стихийного бедствия пострадали жители прибрежных домов. Сильные потоки воды буквально смыли урожай с приусадебных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионерка Людмила Мысливец такого ливня давно не видела. Всего за полчаса выпала недельная норма осадков и уровень воды в небольшой речушке Городничанке поднялся почти на полтора метра. Потоки грязи и мусора хлынули в огород и буквально снесли всё на своём пути. Пострадал и участок соседки Анны Петрович. Под водой оказался весь урожай картофеля.

Анна Петрович, пострадавшая:

Раньше мы садили весь огород полностью, до самого забора. Но теперь, когда нас начало топить, мы садим только часть. Семена стоят денег, силы, работа. Видите, вода прошла, соответственно картошка стала гнить.

Причиной своих проблем местные жители считают бетонный мост через реку Городничанка. Два небольших пропускных отверстия при обильных осадках просто не справляются с большим потоком воды.

Такая ситуация повторяется из года в год. Казалось бы, чего проще, углубить русло и построить новый пешеходный мост. Но ответа на свои просьбы жители прибрежных домов ожидают уже больше 20 лет.

Людмила Мысливец, пострадавшая:

Обращались мы с 86 года начиная. И в администрации, и в ЖКХ, и в горисполком, и в облисполком, даже в народный контроль. Народный контроль дал указание устранить, но им дали отписку, что всё сделано, река почищена. Но, как видите, ничего не сделано до сих пор.

Нельзя сказать, что городские власти полностью игнорируют просьбы людей. Каждый год во время субботников берега реки очищаются от мусора, а в злополучном мосту даже расширили один коллектор.

Нина Талай, главный специалист отдела обращений граждан Комитета госконтроля Гродненской области:

Службами города и органами власти предпринимались меры по решению этой проблемы. Но эти меры носили временный характер. Эти меры не дали конструктивного решения проблемы.

Решить проблему раз и навсегда можно, утверждают чиновники. Жителей прибрежных домов планируют просто переселить.

Сергей Середа, первый заместитель главы администрации Ленинского района Гродно:

В ближайшие два года планируется строительство объездной, дублёра улицы Троецкая. Тогда мы благоустроим русло реки, ну и отселим всех жителей.

А пока в очередной раз пострадавшим от затопления остаётся только ждать большой стройки и надеяться, что таких сильных ливней в ближайшие два года в Гродно не будет.