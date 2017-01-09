Жертвами морозов в Беларуси стали 6 человек, несколько десятков получили обморожения

Новости Беларуси. 6 человек стали жертвами мороза в Беларуси. Несколько десятков граждан обратились к медикам с обморожениями. Среди них – дети.

Этой ночью было нарушено электроснабжение в 76 населенных пунктах. По информации МЧС, больше всего отключений произошло в Логойском и Гродненском районах. Аварийным бригадам удается оперативно восстанавливать электроснабжение. Среднее время – полтора часа. Из-за сильных морозов в двух районах Витебской области отменены занятия в школах.

Тем временем температура воздуха приближается к привычной. К середине недели синоптики обещают потепление – на территорию страны начнут поступать воздушные массы с запада континента. Пока погоду делает скандинавский циклон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.