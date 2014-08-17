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Поляки на глазах у своих детей упали со скалы во время попытки сделать селфи

17 августа 2014 17:23
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Новости Португалии. Трагедия произошла на мысе Кабо-да-Рока. Семейная пара из Польши упала с 80-метровой высоты во время попытки сделать селфи на краю скалы. Все произошло на глазах у их собственных детей – пяти и шести лет.

Малютки пребывают в шоковом состоянии. Их передали на попечение польских дипломатов.

Несколько дней назад в Беларуси на глазах у матери утонула одиннадцатилетняя девочка. Женщина находилась на берегу, когда ее дочь и еще двое детей купались в 15 метрах от берега. Вдруг девочка стала звать на помощь и исчезла под водой. Все попытки очевидцев спасти ребенка оказались безуспешными. Спасатели нашли тело девочки только вечером в полукилометре от места, где она купалась (см.видео).

# происшествия # Несчастный случай # Селфи

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