Поляки на глазах у своих детей упали со скалы во время попытки сделать селфи

Новости Португалии. Трагедия произошла на мысе Кабо-да-Рока. Семейная пара из Польши упала с 80-метровой высоты во время попытки сделать селфи на краю скалы. Все произошло на глазах у их собственных детей – пяти и шести лет.

Малютки пребывают в шоковом состоянии. Их передали на попечение польских дипломатов.

Несколько дней назад в Беларуси на глазах у матери утонула одиннадцатилетняя девочка. Женщина находилась на берегу, когда ее дочь и еще двое детей купались в 15 метрах от берега. Вдруг девочка стала звать на помощь и исчезла под водой. Все попытки очевидцев спасти ребенка оказались безуспешными. Спасатели нашли тело девочки только вечером в полукилометре от места, где она купалась (см.видео).