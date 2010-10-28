Польские археологи нашли фрагменты останков на месте авиакатастрофы под Смоленском

Сейчас эксперты выясняют, принадлежат ли они погибшим пассажирам польского президентского лайнера. На месте крушения самолета участники экспедиции обнаружили также несколько тысяч фрагментов самолета, его оборудования и личных вещей погибших.

Напомним, ТУ 154 потерпел крушение 10 апреля этого года. На борту лайнера находилась официальная польская делегация во главе с Лехом Качинским. Тогда под Смоленском погибли 96 человек. До сих пор на место трагедии приходят люди.

Поисковые работы на месте крушения польского борта номер-1 под Смоленском завершились утром 28 октября. Специально для археологов из Польши и их российских коллег на аэродроме «Северный» разбили оперативный штаб. За две недели кропотливых поисков специалисты нашли несколько тысяч мелких обломков разбившегося лайнера и фрагментов личных вещей погибших, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Археологии из Польской академии наук работали почти круглые сутки. Территорию на месте падения самолета разбили на сектора. Металлоискателем тщательно обследовали каждый сантиметр. Но кроме металла и пластика со смоленской земли подняли и фрагменты останков погибших пассажиров «ТУ-154».

Михаил Максименков, заведующий отделом Смоленского областного бюро суд-медэкспертизы:

На месте происшествия находились останки тел, костные фрагменты. С целью их идентификации на месте происшествия они описывались экспертами и направлялись на медико-криминалистическое исследование в наше Смоленское областное бюро судмедэкспертизы. Сейчас там находится 36 экспертиз костных останков.

Найденные фрагменты настолько мелкие, что экспертам пришлось удостоверится, что это действительно человеческие останки. Сейчас предстоит выяснить, принадлежат ли они жертвам авиакатастрофы. Для генетического исследования материал передадут в Москву.

Збигнев Жепа, пресс-офицер Окружной военной прокуратуры Варшавы:

Мы пока не можем утверждать, что останки принадлежат этой катастрофе. Выводы предстоит сделать экспертам. Если окажется, что это кости погибших во время крушения, то их доставят для идентификации. Если будет стопроцентная уверенность, что это останки из нашего авиалайнера, то их переадут польской прокуратуре для дальнейших разбирательств.

«ТУ-154» потерпел крушение 10 апреля этого года. На борту лайнера находилась официальная польская делегация во главе с Лехом Качинским, которая летела в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях. Тогда под Смоленском погибли 96 человек. До сих пор на место трагедии приходят люди.

Петр Дуванов, житель Липецка (Россия):

Сожалеем, конечно. Жалко. Я здесь уже второй раз. Привез сюда ребят тоже посмотреть. Что-то больше слов нет.

Ученые предполагают, что на месте крушения найдены далеко не все останки. Созданная Польским правительством комиссия по расследованию причин катастрофы планирует работать до января следующего года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».