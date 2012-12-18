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Поломка оборудования привела к пожару на предприятии «Речицадрев»

18 декабря 2012 14:00
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Новости Беларуси. ЧП в Гомельской области. Сегодня ночью на предприятии «Речицадрев» в цехе производства плит загорелось оборудование. Возгорание произошло внутри барабана сушильной установки. Из-за поломки одного из технологических узлов загорелись опилки. Открытого огня не было. Однако по вызову на место ЧП прибыли сразу 8 пожарных расчётов. Деревообрабатывающее предприятие, как известно, относится к взрывопожароопасным производствам.

Сушильная камера располагалась вне производственного корпуса завода. Поэтому более крупного ущерба  удалось избежать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы справиться с огнем, спасателям понадобилось около часа.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:
Сложность заключалась в том, что возгорание было внутри технологического оборудования. Особая сложность – воздуховод, который поднимается метров на 10-15 вверх, стружка горела внутри и подача огнетушащего вещества была затруднена. С помощью автолестницы поднялись наверх и через специальные люки подавали воду.   В течение час мы ликвидировали чрезвычайную ситуацию.

Сергей Марковец, заместитель генерального директора по производству ОАО «Речицадрев»:
На работу завода это не повлияло, единственное, снизились темпы производства, а так завод в рабочем состоянии. Работаем сейчас на двух сушильных линиях из трех, на третьей линии сейчас идут подготовительные работы к ее восстановлению. Через час-два мы ее уже запустим в работу.

Как отметили на предприятии, сушилка 1977 года выпуска давно устарела. Уже в январе планируют начать демонтаж всей установки.  А к концу будущего года на месте старого производства должно заработать абсолютно новое.

# происшествия # Фотофакт # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

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