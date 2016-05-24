Покушение на убийство учительницы в Минске – возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Шокирующее происшествие в Минске. В понедельник утром учительница одной из столичных школ Октябрьского района позвонила своей дочери. Женщина сообщила о том, что один из старшеклассников только что нанес ей удар в шею острым предметом.

58-летнюю учительницу русского языка и литературы госпитализировали в тяжелом состоянии.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Бригадой скорой помощи потерпевшая госпитализирована, в настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по г.Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 и ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на убийство).

С подозреваемым работают следователи. Опрашиваются очевидцы и свидетели трагедии.