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Покушение на убийство учительницы в Минске – возбуждено уголовное дело

24 мая 2016 06:46
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Новости Беларуси. Шокирующее происшествие в Минске. В понедельник утром учительница одной из столичных школ Октябрьского района позвонила своей дочери. Женщина сообщила о том, что один из старшеклассников только что нанес ей удар в шею острым предметом.

58-летнюю учительницу русского языка и литературы госпитализировали в тяжелом состоянии.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Бригадой скорой помощи потерпевшая госпитализирована, в настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по г.Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 и ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на убийство).

С подозреваемым работают следователи. Опрашиваются очевидцы и свидетели трагедии. 

Ученики гимназии говорят, что учительница «очень требовательная, но справедливая».

# происшествия # Александр Герасимов # Покушение

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