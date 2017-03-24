Погоня со стрельбой в Любани: лихач уходил от ГАИ на скорости 160 км/ч

‍Новости Беларуси. 44-летний мужчина, который находился за рулем Great Wall, не доезжая до патрульного автомобиля ГАИ метров 300, развернул автомобиль и ударил по газам.

Джип петлял по населенным пунктам, выезжал на трассу.

Водитель игнорировал неоднократные просьбы инспекторов остановиться. В какой-то момент попытался сбросить патрульную машину в кювет. На отдельных участках скорость джипа достигала 160 км/ч.

Выбрав безопасный участок дороги, инспекторы после предупредительных выстрелов в воздух открыли огонь по колесам внедорожника. Лихач не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал.

Выяснилось, что водитель внедорожника был пьян.

Он неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и трижды – за езду без прав.



Напомним, в начале марта сотрудникам ГАИ Минщины дважды пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить правонарушителей. Первый случай произошел в Слуцком районе, когда водитель на машине с неработающими фарами и без номерных знаков не остановился по требованию автоинспекторов. Экипажи ГАИ отправились в погоню. В результате правоохранителям пришлось стрелять по колесам (здесь подробнее).