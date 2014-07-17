Поезд сошел с рельсов в московском метро: 23 человека погибли. Объявлен траур

Новости России. На синей ветке московского метро сошел поезд. 22 человека погибли, более 160 - пострадали. Половина из них в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, белорусов среди них нет.

Спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Возле станции развернут оперативный штаб. Полиция оцепила прилегающий район. На месте инцидента работают специалисты.

Напряжение с контактного рельса снято. В электрощитовой на станции сохраняется задымление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уточненной информации, с рельсов сошел не только четвертый вагон поезда, но и два соседних. Состав частично разрушен. Часть пассажиров по-прежнему заблокирована в вагонах.

Авария произошла между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар». По имеющейся информации, в тоннеле сработала ложная сигнализация, предупреждающая о спаде напряжения в сети.

Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, причиной случившегося стало аварийное падение напряжения в контактном рельсе. По другой, к трагедии привела неисправность в одной из колесных тележек. Версия теракта следователями не рассматривается.

Пассажиры сошедшего с рельсов поезда рассказывают, что состав по какой-то причине резко затормозил.

Потерпевшие:

Резко вагон тормознул - народ упал. И пошло задымление. У кого-то кровь пошла. Начали волноваться. Сказали, несколько вагонов сошли с рельс.

Резкий удар, потемнение - и всех понесло вперед.

Задымление было. Кто-то расшибся. Потом открыли двери, нас стали мужчины спускать вниз.

В связи с трагедией в Московском метрополитене соболезнование президенту Владимиру Путину, всему российскому народу, родным и близким погибших направил глава белорусского государства. «Сообщение об аварии поезда на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, повлекшей человеческие жертвы, болью отозвалось в сердцах белорусов, искренне разделяющих с Вами чувство скорби», - говорится в соболезновании.

Нынешней весной Арбатско-Покровская линия вставала из-за аварии водопровода. Тогда погиб один человек - рабочий, который находился в затопленном котловане.

За последние несколько лет только из-за техногенных неполадок пострадало около сотни москивчей. На рельсы открытых станций падали деревья, станции затпливало или случались пожары. Отдельная тема – теракты. После теракта десятилетней давности между станциями Автозаводская и Повелецкая жертвами стали четыре десятка пассажиров метро.

Обновлено 16.07.2014

Число жертв аварии в московском метро выросло до 23 человек. 16 июля утром в реанимации скончался еще один пострадавший. По уточнённым данным сейчас в больницах Москвы находится свыше 100 человек. Половина из них в тяжелом состоянии.

Москва скорбит по погибшим при аварии в метрополитене. 16 июля в российской столице объявлен траур. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В храмах Москвы пройдут заупокойные службы. К месту трагедии люди продолжают нести цветы и свечи. На месте ЧП ведутся восстановительные работы - на ремонт Арбатско-Покровской линии потребуется около 30 часов.

По основной версии авария произошла из-за некачественных работ по замене стрелки.

Cледователи задержали и допросили двух сотрудников метро. Это дорожный мастер и его помощник. Их подозревают в нарушении требования транспортной безопасности. Следствие полагает, что стрелочный механизм был закреплен обычной проволокой, которая порвалась. Из-за этого электропоезд и сошел с рельсов.

Среди погибших и пострадавших белорусов нет. Тем не менее, 16 июля на доме Москвы в Минске флаг российской столицы обрамляет чёрная лента. Сотрудники диппредставительства уже получили десятки звонков со словами сочувствия, соболезнования приходят и по электронной почте.

Обновленое 17.07.2014

В деле о крушении поезда в московском метро появилась новая версия случившегося. Причиной аварии мог стать инородный предмет под днищем состава. При осмотре места происшествия были обнаружены множественные сколы на бетоне между рельсами. По мнению специалистов, на рельсах в момент движения поезда находился неизвестный предмет, который мог разрушить колёсную пару, что и привело к аварии.

В настоящее время в больницах остаются 150 раненых, 55 из них в тяжелом состоянии.