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Под Минском погиб 4-летний ребенок, оставленный 16-летней сестрой дома

02 января 2013 17:07
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Новости Беларуси. Не обошлось на новогодние праздники без пожаров: их за минувшие сутки в Беларуси произошло 26. Погибли 3 человека и 5 травмированы.

В Борисовском районе Минской области жертвой огня стал 4-летний мальчик. Трагедия произошла в частном доме в деревне Углы поздно вечером.

Родители, которые работают сторожами, оставили мальчика под присмотром 16-летней сестры, однако девушка отправилась на прогулку с подругами. Ребенок остался один в доме. Дым под крышей дома заметил сосед, он и вызвал спасателей. Причины возгорания устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Гибель детей

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