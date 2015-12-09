Почти 200 тысяч кубометров угольной породы обрушились на бульдозер и два экскаватора в Кемеровской области: 2 человека погибли

Новости Беларуси. Трагедия в Кемеровской области. Почти 200 тысяч кубометров угольной породы обрушились на бульдозер и два экскаватора. Тела двух машинистов уже обнаружены, судьба третьего до сих пор неизвестна.

На месте ЧП идет поисково-спасательная операция. Рассматриваются несколько версий случившегося. По одной из них были нарушены правила горных работ. По другой причиной происшествия стало резкое потепление. Температура воздуха в регионе поднялась с минус 30 до плюс трех градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.