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Почти 200 тысяч кубометров угольной породы обрушились на бульдозер и два экскаватора в Кемеровской области: 2 человека погибли

09 декабря 2015 13:24
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Новости Беларуси. Трагедия в Кемеровской области. Почти 200 тысяч кубометров угольной породы обрушились на бульдозер и два экскаватора. Тела двух машинистов уже обнаружены, судьба третьего до сих пор неизвестна.

На месте ЧП идет поисково-спасательная операция. Рассматриваются несколько версий случившегося. По одной из них были нарушены правила горных работ. По другой причиной происшествия стало резкое потепление. Температура воздуха в регионе поднялась с минус 30 до плюс трех градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Техногенные катастрофы

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