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По последним официальным данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 450 человек, ранены более 1 300

26 октября 2011 16:58
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В Турции продолжают ликвидировать последствиями воскресного землетрясения. В зоне бедствия работают более трех тысяч спасателей и около 700 врачей.

Буквально каждый час приходят сообщения о чудом уцелевших. Тем не менее, шансы найти живых под завалами стремительно уменьшаются. По последним официальным данным, число жертв стихии превысило 450 человек, ранены более 1 300.

Работу затрудняют не прекращающиеся последние двое суток подземные толчки. Осложняют ситуацию и холода. Ночью температура опускается до нуля. Тысячи жителей, которые остались без крова, разместились во временных лагерях, но палаток на всех не хватает. Не достает также еды и теплых вещей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Землетрясения # Землетрясение в Турции

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