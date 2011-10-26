По последним официальным данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 450 человек, ранены более 1 300

В Турции продолжают ликвидировать последствиями воскресного землетрясения. В зоне бедствия работают более трех тысяч спасателей и около 700 врачей.

Буквально каждый час приходят сообщения о чудом уцелевших. Тем не менее, шансы найти живых под завалами стремительно уменьшаются. По последним официальным данным, число жертв стихии превысило 450 человек, ранены более 1 300.

Работу затрудняют не прекращающиеся последние двое суток подземные толчки. Осложняют ситуацию и холода. Ночью температура опускается до нуля. Тысячи жителей, которые остались без крова, разместились во временных лагерях, но палаток на всех не хватает. Не достает также еды и теплых вещей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».