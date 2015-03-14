Писатель Валентин Распутин впал в кому накануне дня рождения

Новости России. Писателя Валентина Распутина госпитализировали в одну из московских клиник. Он находится в коме.

Елизавета Емельянова-Сенчина (поэтесса, в livejournal.com):

Прошу молитв во здравие раба Божьего Валентина! Валентин Распутин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Прошу молитв от верующих и сочувствия всех вас, мои родные дорогие друзья. Мне невыносимо грустно. На Господа уповаю!

По словам председателя Союза писателей России Валерия Ганичева, здоровье Распутина подкосилось после того, как он пережил две серьезные утраты.

В 2006 году в автокатастрофе погибла его дочь, а в 2012 году после продолжительной болезни скончалась жена. Валентин Григорьевич часто лежал в больницах.

Распутина относят к представителям так называемой деревенской прозы. Самые известные его произведения — «Прощание с Матерой», «Уроки французского», «Последний срок», «Пожар».

Завтра, 15 марта, ему исполнится 78 лет.